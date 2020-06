Poxdorf (dpa/lby) – Ein betrunkener Mann hat seine Lebensgefährtin in Oberfranken mit mehreren Messern attackiert und lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jährige habe im Streit mehrfach auf die 62-jährige Frau eingestochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in Poxdorf (Landkreis Forchheim) hatten in der Nacht auf Mittwoch Hilferufe gehört und die Polizei verständigt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.