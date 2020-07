Frau mit Mountainbike gestürzt und lebensgefährlich verletzt

Leidersbach (dpa/lby) – Bei einer Tour mit dem Mountainbike ist eine 53-Jährige gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Die Frau sei zusammen mit ihrem Lebensgefährten einen inoffiziellen Pfad in einem Wald in der Nähe von Leidersbach (Landkreis Miltenberg) gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei stürzte sie und verletzte sich so schwer, dass sie noch am Unfallort reanimiert werden musste. Ein Rettungshubschrauber flog die 53-Jährige am Samstag in eine Klinik. Sie sei notoperiert worden, befinde sich aber weiter in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher.