Frau meldet Diebstahl: Diebe stehlen ihr Auto

Zwei Männer haben das Auto einer Frau in Augsburg gestohlen, nachdem diese die beiden beim Stehlen in einer Tankstelle gesehen hatte. Die 20-Jährige wollte in der Nacht zum Montag einen Mitarbeiter der Tankstelle im Stadtteil Lechhausen darüber informieren, teilte die Polizei mit. Währenddessen stiegen die beiden Diebe in das Auto der Frau und fuhren davon. Der Schlüssel soll noch im Schloss gesteckt haben. Die Männer im Alter von 35 und 28 Jahren konnten durch Überwachungsvideos identifiziert werden. Der 28-Jährige Fahrer hat zudem keinen Führerschein. Die Polizei fand das Auto verlassen in Affing.