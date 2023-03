Frau leblos in Thiersheim aufgefunden: Sohn soll Mutter getötet haben

Eine 54-jährige Frau wurde gestern Nachmittag tot in einer Wohnung in Thiersheim im Landkreis Wunsiedel aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Hof ermitteln nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Ein 20-Jähriger hatte sich noch am selben Tag bei der Integrierten Leitstelle gemeldet und zugegeben, seine Mutter getötet zu haben. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der vermeintliche Sohn ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Es besteht der Verdacht, dass der 20-Jährige seine Mutter bewusst getötet haben soll. Nähere Details zum Tathergang und zum Motiv könne die Polizei derzeit nicht nennen. Die Ermittlungen werden wohl mehrere Wochen dauern, heißt es in einer Mitteilung. Der Tatverdächtige wurde am Vormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

(Symbolbild)