Eine Fußgängerin ist in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) vor einen Bus gelaufen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, rannte die 67-Jährige am Freitagnachmittag über eine Straße, um den Bus zu erwischen. Als dieser gerade in die Bushaltestelle einfuhr, erfasste er die Frau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.