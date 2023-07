Frau läuft über Gleise und verursacht Notbremsung

Eine 38-Jährige hat in Oberbayern mehrere Bahngleise überquert und so die Notbremsung eines Zugs verursacht. Die Frau war am Donnerstagabend am Bahnhof Freilassing über die Gleise gelaufen um ihren Anschlusszug zu erreichen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Dabei übersah sie einen herannahenden Zug. Der Lokführer leitete eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte einen Unfall. Die 38-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Sie stand unter Alkoholeinfluss und erklärte den Beamten, dass sie zwei Stunden zuvor mit einer Freundin zusammen eine Flasche Champagner geleert hätte.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.