Frau in Nürnberg getötet: Verdächtiger festgenommen

Nürnberg (dpa/lby) – Eine junge Frau ist in Nürnberg getötet worden. Mehrere Anrufer berichteten der Polizei am frühen Freitagmorgen von Hilfeschreien aus einer Wohnung, wie ein Sprecher sagte. Als Streifen vor Ort ankamen, entdeckten sie die tote Frau, die «augenscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens» wurde. In der Wohnung, so der Sprecher weiter, sei ein tatverdächtiger Mann widerstandslos festgenommen worden. Details zu dem Verbrechen wollten die Ermittler im Laufe des Tages bekanntgeben.