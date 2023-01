Nach einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in Ischgl ist ein 42-Jähriger aus Baden-Württemberg bewusstlos geschlagen worden. Zwei (…)

Anfang Dezember wurde eine 14-Jährige in Illerkirchberg durch einen Messerangriff so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus starb. (…)

Vater der getöteten 14-Jährigen in Illerkirchberg spricht

Attacke in Rastatt: 14-Jährige wohl kein Zufallsopfer

Als er sich auf dem Bundespolizeirevier in Friedrichshafen am Bodensee nach einer Übernachtungsmöglichkeit erkundigen wollte, (…)

Messerattacke an Grundschule – Angeklagter schweigt

Ein Mann greift an einer Grundschule ein Mädchen mit einem Messer an und sticht zu. Eine Betreuerin will helfen, auch sie wird (…)