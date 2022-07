Frau fliegt bei Training aus Kutsche: Schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Kutsche ist eine Frau in Oberbayern schwer verletzt worden. Die 49-Jährige saß laut Polizei am Sonntag in dem Gefährt, als eines der beiden davor gespannten Pferde angelernt werden sollte. Die beiden Tiere scheuten aus bislang unbekannter Ursache, rissen sich los und galoppierten über einen am Boden liegenden Baumstamm in Ramerberg (Landkreis Rosenheim).

Kutsche und Fahrerin wurden dabei den Angaben zufolge durch die Luft geschleudert. Die 49-Jährige kam auf einer Wiese zum Liegen. Anschließend wurde sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde blieben laut Polizei unverletzt.