Frau fällt auf Zaubertrick rein: über 10.000 Euro in Bamberg an Betrügerinnen übergeben

Mit einer dreisten Masche haben zwei Betrügerinnen eine Frau in Bamberg um mehr als 10.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hat eine der 63-Jährigen weis gemacht, dass sie heilende Kräfte habe. Sie wolle einen bösen Fluch von der Frau und ihrem Geld nehmen. Gutgläubig holte die Dame ihr Erspartes in einem Kuvert und übergab den einer der Betrügerinnen. Die wickelte es ein Geschirrtuch, murmelte eine Beschwörungsformel und gab es der Frau mit der Anweisung zurück es für 36 Tage verschlossen unter ihrer Matratze aufzubewahren. Als die 63-Jährige Zuhause war, kamen ihr Zweifel, machte das Päckchen auf und fand nur einfaches Papier. Das Ganze ereignete sich am Dienstagnachmittag zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr in der Heiliggrabstraße in Bamberg. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.