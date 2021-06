Frau fährt ungebremst in Kreuzung: Drei Menschen verletzt

Ornbau (dpa/lby) – Bei einem Autounfall in Ornbau (Landkreis Ansbach) sind drei Frauen verletzt worden, eine davon lebensgefährlich. Eine 18-Jährige sei ungebremst in eine Kreuzung gefahren und mit ihrem Auto in den Wagen einer 64-Jährigen gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 64-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 18-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß am Dienstagabend mittelschwer verletzt. Ihre 17 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

