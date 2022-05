Frau fährt Mädchen über Fuß und flüchtet

Eine Autofahrerin ist einer Zwölfjährigen im Landkreis Miltenberg über den Fuß gefahren, hat sie angeschrien und ist dann geflüchtet. Die Zwölfjährige überquerte in Elsenfeld mit einem 13 Jahre alten Mädchen am Mittwoch eine Straße, so die Polizei am Donnerstag. Während ein Auto anhielt und die Mädchen passieren lassen wollte, fuhr die noch unbekannte Autofahrerin links an dem wartenden Auto vorbei. Dabei streifte die Frau die zwölfjährige Schülerin mit dem Außenspiegel und fuhr über ihren Fuß. Die Frau schrie die Mädchen an und fuhr weiter.

Das zwölfjährige Mädchen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.