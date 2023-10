Mit einem Auto ist eine 18-Jährige gegen eine Gartenmauer in Ingolstadt gefahren – dabei wurden fünf Menschen verletzt. Zudem entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Beim Abbiegen habe die Frau das Tempo nicht angepasst und daraufhin die Kontrolle verloren. Beim anschließenden Zusammenprall am Samstagabend wurden demnach die Fahrerin sowie die 13, 14, 15 und 17 Jahre alten Insassen leicht verletzt.