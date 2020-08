Frau erhält nach Bestellung statt Handy Tabakdose und Kerze

Lichtenberg (dpa/lby) – Statt eines im Internet bestellten Smartphones und Laptops hat eine Frau unter anderem eine leere Tabakdose und eine abgebrannte Kerze zugeschickt bekommen. Die 24-Jährige aus Lichtenberg (Landkreis Hof) hatte über Facebook einen Laptop gekauft, den ein Nutzer für 350 Euro angeboten hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dieser hatte ihr außerdem ein originalverpacktes Smartphone für 500 Euro angeboten, das die Frau ebenfalls kaufte. Tatsächlich erhielt sie am Mittwoch zwei Pakete. Statt der bestellten Ware befanden sich darin aber neben der Tabakdose und Kerze ein Luftbefeuchter und ein Laptop im Wert von lediglich rund 80 Euro. Als sie den Verkäufer daraufhin kontaktierte, soll dieser ihr laut Polizei mitgeteilt haben, dass sie Anzeige erstatten könne, dies aber nichts bringen würde, da er sich in der Zwischenzeit in Rumänien aufhalte.