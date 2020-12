Frau beim Sex getötet: Elf Jahre Haft gefordert

Regensburg (dpa/lby) – Beim Sex erwürgt: Für die Tötung seiner Ex-Partnerin soll ein 54 Jahre alter Mann nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Regensburg für elf Jahre und einen Monat in Haft. Der Ankläger legte dem Mann am Mittwoch Totschlag zur Last und forderte eine Sicherungsverwahrung unter Vorbehalt. Der Verteidiger ging von einem Unfall bei einem Sexspiel aus und plädierte wegen Körperverletzung mit Todesfolge auf eine viereinhalbjährige Haftstrafe.

Er angeklagte Deutsche soll seine acht Jahre jüngere Ex-Partnerin im Dezember 2019 umgebracht haben, nachdem diese sich von ihm getrennt hatte. Bei einem Besuch in ihrer Wohnung kam es nochmals – den Erkenntnissen nach einvernehmlich – zum Geschlechtsverkehr. Dabei oder danach drückte der Mann der Frau laut Anklage auf den Hals, bis diese starb. Anschließend versuchte der Mann, der stark betrunken war, sich das Leben zu nehmen.