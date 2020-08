Frau aus Hof wütend: PKW demoliert

Ganz große Wut hat offenbar eine 35-jährige Frau in Hof nach einem Streit mit ihrem Gatten gehabt. Die 35-Jährige hat ihren geballten Zorn am gemeinsamen Pkw ausgelassen. Sie hat mit einem Schraubenzieher die Front- und Heckscheibe des Audi eingeschlagen, die Kennzeichen sowie die beiden Außenspiegel abgerissen und die Motorhaube zerkratzt. Der Ehemann, so heißt es im Polizeibericht, ist an einer Strafverfolgung nicht interessiert gewesen und hat nur das Auto in einer Garage in Sicherheit gebracht.

(Symbolbild)