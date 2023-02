Franz Herzog von Bayern im Krankenhaus

Franz Herzog von Bayern ist im Krankenhaus. Man sei aber nicht in Sorge, sagte eine Sprecherin des 89-Jährigen am Mittwoch in München. «Er ist demnächst wieder zu Hause und fleißig.» Zuvor hatte die Münchner «Abendzeitung» darüber berichtet. Darin hieß es, der 89-Jährige befinde sich auf dem Weg der Besserung. «Er hat alles gut überstanden und es geht ihm gut», zitierte die Zeitung das Büro des Münchners. Nähere Informationen gab es nicht.

Seinen Aufenthalt in der Klinik hätte der Wittelsbacher eigentlich lieber nicht publik gemacht, erklärte sein Büro der Zeitung. «Aber es ist auch kein Geheimnis», hieß es weiter. Franz Herzog von Bayern ist Chef des Adelshauses Wittelsbach und Urenkel des letzten bayerischen Königs, Ludwigs III. Am 14. Juli feiert er seinen 90. Geburtstag.