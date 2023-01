Bei einer Geberkonferenz in Paris wird Kiew Soforthilfe in Höhe von einer Milliarde Euro zugesagt und die Angriffe auf die zivile (…)

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew waren die Artillerieschläge gegen russische Truppen in der Silversternacht noch verheerender als (…)

Normalerweise schweigt Russland über die eigenen Opfer in seinem Krieg gegen die Ukraine. Doch ausnahmsweise macht Moskau dazu Angaben (…)

Durch Russlands Drohnen- und Raketenangriffe gibt es zum Jahreswechsel viele Opfer in der Ukraine. Trotz Dunkelheit und Kälte feiert (…)

In seiner Neujahrsansprache sichert Olaf Scholz zu, die Ukraine weiter zu unterstützen. Der ukrainische Präsident hat mit einem Tweet (…)

Russische Raketen richten in der Ukraine schwere Schäden an. Damit schade Moskau auch sich selbst, heißt es aus Kiew. In den USA setzt (…)