Frankenwaldsteigla: Abstimmung für 12-Apostel-Weg ende

In der Pandemie haben viele das Wandern für sich entdeckt. Das Fichtelgebirge und der Frankenwald bieten sich als Ausflugsziele an. Regelmäßig werden die Wanderwege hier auch ausgezeichnet. Das WANDERMAGAZIN hat das Frankenwaldsteigla „12-Apostel-Weg“ jetzt sogar als „Deutschlands schönster Wanderweg 2021“ in der Kategorie Tagesrouten nominiert. Nur noch heute könnt ihr für das Frankenwaldsteigla abstimmen. Das könnt ihr auf der Internetseite des Wandermagazins tun oder klassisch per Wahlschein, den gibt’s bei der Gemeinde Geroldsgrün, bei der Geschäftsstelle des Frankenwaldvereins in Naila oder bei Frankenwaldtourismus in Kronach. Den Link zur Abstimmung findet ihr hier.