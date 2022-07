Frankenwaldsee: Stadt Lichtenberg weiht neue Seebühne ein

Mit dem Burgfest lockt die Stadt Lichtenberg im Landkreis Hof einmal im Jahr tausende Besucher in den Frankenwald. Jetzt hat die Stadt eine weitere Attraktion, die die Menschen regelmäßig nach Lichtenberg bringen soll. Am Abend hat sie ihre neue Seebühne am Frankenwaldsee eingeweiht. Aufgetreten sind die Hofer Symphoniker. Neben der Bühne gibt es auch Spielmöglichkeiten für Kinder, einen Volley- und Basketballplatz sowie eine Tischtennisplatte. Schon morgen wird es die nächsten Veranstaltungen auf der Lichtenberger Seebühne geben. Am Vormittag wird das Jugend-Symphonie-Orchester auftreten. Am Abend hält der Gesangsverein dort sein Jubiläumskonzert ab.