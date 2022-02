Frankenwaldbrücken: Planungsverband trifft sich zum ersten Mal

Sie sollen die neue Attraktion im Frankenwald werden: die umstrittenen Frankenwald-Brücken im Höllental. Der zuständige Planungsverband trifft sich am Nachmittag (14 Uhr) zum ersten Mal. In der öffentlichen Sitzung in der Mehrzweckhalle in Issigau werden die bisherigen Einwände gegen den Bebauungsplan diskutiert. Dieser ist wiederum die Grundlage für den Bauantrag, den der Landkreis Hof für die Brücken über das Höllen- und Lohbachtal stellen muss. Ursprünglich sollte der Bau der Frankenwaldbrücken schon Anfang dieses Jahres beginnen. Bisher ist aber auch noch nicht raus, was das Projekt letztendlich kosten soll. Die letzte Schätzung liegt etwa bei 23 Millionen Euro.