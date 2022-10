Frankenwaldbrücken: Planungsausschuss wird informiert

Seit vielen Jahren laufen nun schon die Planungen für die längste Hängebrücke der Welt im Frankenwald. In letzter Zeit ist vom Projekt eher weniger zu hören gewesen. Heute bekommen die Mitglieder des Planungsausschusses Frankenwaldbrücke, der aus den Gemeinden Issigau und Lichtenberg besteht, Infos über mehr als 1500 Seiten an Unterlagen:

so der Hofer Landrat Oliver Bär. Im nächsten Schritt befasst sich der Planungsausschuss in einer öffentlichen Sitzung mit den Stellungnahmen zu den Frankenwaldbrücken. In der Kreistagssitzung im Dezember geht es dann um die Kosten für das Projekt, die voraussichtlich nochmal steigen.