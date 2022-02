Frankenwaldbrücken: Planer wollen noch dieses Jahr Baurecht erlangen

Die geplanten Frankenwaldbrücken über das Höllen- und das Lohbachtal haben nicht nur Befürworter. Vor allem Naturschützer hatten von Beginn an Einwände. Die Einwendungen von Privatpersonen, Naturschutzverbänden und anderen Institutionen am Bebauungsplan waren gestern Thema bei der ersten Sitzung des Planungsverbands Frankenwaldbrücken in Issigau. Ziel der Planer ist es, Rechtssicherheit für den Bau der Hängebrücken zu erlangen. Dem sind sie nun ein Stück näher gekommen. Die Räte haben den Entwurf zum Bebauungsplan mit 13 zu fünf Stimmen abgesegnet. Kristan von Waldenfels, Bürgermeister der Stadt Lichtenberg:

Die Planungsunterlagen werden jetzt noch einmal überarbeitet und in den kommenden Wochen noch einmal ausgelegt. Die Planer wollen noch dieses Jahr Baurecht für die Frankenwaldbrücken erlangen. Wenn dieses vorliegt, sollen auch die Kosten noch einmal aktualisiert werden.