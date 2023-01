Frankenwaldbrücken: Einwendungen nur noch heute möglich

Flüchtlingssituation im Landkreis Wunsiedel: Kapazitäten in allen Bereichen an der Grenze

Rund 300.000 Euro Sachschaden: Wohnhausbrand in Auerbach

Ein Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro ist die Folge eines Wohnhausbrandes am Wochenende in Auerbach im Vogtland. Am Sonntagmorgen (…)