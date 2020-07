Frankenwaldbrücken: Bad Stebener Bürgermeister meldet sich zu Wort

Schon seit Beginn der Planungen gibt es Bedenken wegen des Umweltschutzes – die Debatte um die Frankenwaldbrücken ist jetzt erneut aufgeflammt. Auslöser war die Äußerung des Naturschutzbeirates bei der Regierung von Oberfranken zu dem Projekt. Auch der hat nämlich Bedenken und den Bau deshalb abgelehnt. Das allein heißt zwar noch nicht, dass die Brücken nicht kommen werden – die Entscheidung liegt jetzt beim Bayerischen Umweltministerium – aber es sei ein Signal in die richtige Richtung, so die Kreisgruppe des Bund Naturschutz Hof. Nun hat sich auch der Bürgermeister der Frankenwald-Gemeinde Bad Steben, Bert Horn zu den jüngsten Ereignissen geäußert. Er übt scharfe Kritik an den Gegnern der Brücken. Die Mehrheit der Menschen in der Region habe sich für sie ausgesprochen, so Horn. Er pocht hauptsächlich auf das touristische Potenzial der Frankenwaldbrücken, die die Region weiter stärken könnten.