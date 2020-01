Frankenwaldbrücken: Bad Steben erwartet Investitionsschub

Noch ist es nur ein Projekt: die Frankenwaldbrücken über das Höllen- und Lohbachtal. Die Einwohner von Bad Steben erhoffen sich dadurch aber schon jetzt, dass ihre Region aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Durch das Brückenprojekt erwarten sie einen kräftigen Investitionsschub, das wurde bei einer Infoveranstaltung am Abend im Relexa-Hotel deutlich. Neben einer Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs etwa durch die Anbindung an den Hofer Landbus, sollte es Shuttle-Bus-Verbindungen von und zu den Bahnhöfen Bad Steben und Blankenstein geben. Außerdem wurde eine attraktive Radwege-Anbindung in Richtung Thüringen zur Bleilochtalsperre angeregt. Neben den 600 Parkplätzen im Bereich eines neuen Besucherzentrums am Frankenwaldsee sollen in Hölle zudem weitere öffentliche Parkflächen entstehen. Auch die Vision einer Sesselseilbahn von Bad Steben bis zum Brückenzugang in Lichtenberg kam zur Sprache.

Die 360 Meter lange Brücke über das Lohbachtal und die 1030 Meter lange Brücke über das Höllental mit den geplanten Höllental-Terrassen sollen – wie berichtet – zu einem Besuchermagnet für die Region werden. Laut dem Hofer Landratsamt stehen in diesem Jahr Baugenehmigung sowie Auftragsvergaben an – Baubeginn soll 2021 sein und die Eröffnung in 2022 erfolgen.