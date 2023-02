Frankenwald-Wandermarathon: Vorverkaufstermine sind bekannt

Die Wanderfreunde unter euch waren schon gespannt, wann es endlich Tickets für den Frankenwald-Wandermarathon gibt. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet. Der erste Aufschlag ist am kommenden Donnerstag jeweils um 12 und um 18 Uhr. Weiter geht es am 2. März um 15 Uhr und um 21 Uhr. Die Startplätze für den Wandermarathon am 20. Mai sind begrenzt. Pro Termin stehen jeweils 150 Tickets zur Verfügung. Mit etwas Glück können einige ein sogenanntes „Golden-Ticket“ ergattern. Im Rennen sind alle, die in den vergangenen Wochen das Montags-Rätsel richtig gelöst haben.

Verkaufs-Portal: www.diginights.com. Die Teilnehmergebühr für den Frankenwald Wandermarathon beträgt 70 Euro (zzgl. VVK-Gebühr) und beinhaltet die komplette Tages-Verpflegung, sowie ein schönes Starterpaket und natürlich jede Menge Wanderspaß.