Frankenwald-Wandermarathon: Anmeldung startet kommende Nacht

Eine kleine Tradition im Frankenwald feiert Jubiläum. Der „Frankenwald Wandermarathon“ hat vor zehn Jahren zum ersten Mal stattgefunden. Am 28. Mai ist es wieder so weit. 500 Wanderfans legen dann ab Geroldsgrün die 42 Kilometer lange Marathonstrecke durch den Frankenwald zurück. Die Startplätze sind erfahrungsgemäß schnell vergeben. Deshalb haben Interessierte an zwei unterschiedlichen Terminen die Möglichkeit, ein Ticket online zu ergattern. Der erste Termin ist kommende Nacht ab 2 Uhr, der zweite Termin am 22. Februar ab 22 Uhr.

