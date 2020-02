Der Tourismus in der Region kommt ordentlich auf Touren: Mehr als 100 Millionen Übernachtungen hat es im letzten Jahr in Bayern gegeben. Mit knapp 9 Prozent mehr als im Vorjahr ist der Frankenwald fränkischer Spitzenreiter. Mit fast 280 000 Anreisen waren so viele Urlauber wie noch nie in den letzten 15 Jahren im Frankenwald. Gleiches gilt für die Übernachtungen. Das sind mehr als 857 000 gewesen.