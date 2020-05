Frankenwald Tourismus Service Center: Gastbetriebe sollen jetzt auf online setzen

Die Folgen der Corona-Krise fallen für viele Bereiche des Lebens und der Wirtschaft heftig aus. Auch die Tourismusbranche steht vor großen Herausforderungen. Übernachtungsbetriebe können zum Beispiel in existenzbedrohende Situationen kommen. Der Frankenwald Tourismus appeliert jetzt zusammen mit dem Online Buchungs Service an alle Gastgeber, sich stark für die Zeit nach der Krise zu machen. Das schreibt das Service Center in einer Mitteilung. Dabei sollen Gastgeber vor allem auf das Thema Online-Buchung setzen. Unterstützung dabei können sie in verschiedenen Formen bekommen: Über eine Telefonische Beratung oder über ein Webinar – beides bietet der Buchungspartner an.

Telefonische Beratung:

Ansprechpartner ist Andreas Seyller aus dem OBS Team, den ihr unter der 0941-46374840 oder per E-Mail seyller@obsg.de erreicht

Webinar:

Alle Informationen zum Kursangebot, das noch bis Mitte Mai läuft findet man unter www.online-buchung-service.de/webinar-angebot/