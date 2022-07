Frankenwald-Tourismus: Menschen informieren sich stärker über die Region

Wenn wir das Chaos an den Flughäfen sehen, dann denken wir wohl eher an Urlaub zuhause. Wir haben zum Beispiel den Frankenwald direkt vor der Tür. Das Frankenwald Tourismus Service Center hat sich kürzlich zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen. Dabei ging es auch um das vergangene Geschäftsjahr. In Corona-Zeiten haben die Verantwortlichen vor allem versucht, Werbung für den Frankenwald zu machen. Und das hat scheinbar auch gut geklappt. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Zahl der Gästeankünfte um 10 Prozent zugenommen. Vor Corona waren die Zahlen allerdings deutlich höher. Auch die Nachfrage nach Informationsmaterial über die Region sei gestiegen. Der Frankenwald Tourismus konnte sich außerdem über zwei Auszeichnungen freuen. Der FrankenwaldSteig hat beim Trekking-Magazin den 1. Platz bei den beliebtesten Wanderwegen in der Kategorie „Fernwanderwege in Deutschland“ belegt und der Frankenwald ist „TOP Wanderlust Region 2021“.