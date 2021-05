Frankenwald Tourismus: Gemischte Stimmung nach Lockerungen

Ruhe und Erholung im Urlaub.

Dafür kommen viele Touristen in den Frankenwald.

Durch die Lockerungen sind in den Pfingstferien auch im Frankenwald vielerorts touristische Angebote möglich. Besonders Wandertouren sind derzeit gefragt aber auch bei einzelnen Vermietern sei die Nachfrage hoch, bestätigt Markus Franz von Frankenwald Tourismus. Trotzdem ist die Stimmung in der Branche gemischt

Eine große Herausforderung sei es, die verschiedenen Corona-Situationen in den Landkreisen im Blick zu haben. So ist in den Landkreisen Hof und Kulmbach schon wieder mehr möglich. Der Landkreis Kronach liegt hingegen noch bei einer Inzidenz um die 100. Markus Franz bittet die Gäste um Vertrauen. Die Gastgeber würden sich bestmöglich um das gesundheitliche Wohl der Touristen kümmern.