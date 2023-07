Frankenwald Tourismus: Digitale Gäste-Befragung ab Juli

Wie hat sich das Urlaubsverhalten der Menschen durch die Corona-Pandemie verändert? Das will Frankenwald Tourismus ab Juli rausfinden. Dazu werden in den Übernachtungsbetrieben im Frankenwald spezielle Tischaufsteller aufgestellt. Die stehen dann zum Beispiel an der Rezeption oder in den Zimmern. Über einen QR-Code können die Gäste an der anonymen Befragung teilnehmen. Dabei geht es auch um allgemeine Fragen wie Urlaubsmotivation und Freizeitaktivitäten. Frankenwald Tourismus sucht aktuell noch nach Betrieben, die bei der Aktion mitmachen wollen. Die Befragungen sollen bis Ende Oktober laufen.

Interessierte Betriebe können sich bei Anna-Lena Sembach (Mitarbeiterin von Frankenwald Tourismus) telefonisch unter 09261 6015-12 oder per E-Mail an sembach@frankenwald-tourismus.de melden und kostenfrei Material anfordern. © Frankenwald Tourismus