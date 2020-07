Frankenwald: Hotspot für den Borkenkäfer

Der Borkenkäfer ist in den Wäldern hier in der Region schon länger ein Problem. Bei der Bekämpfung hilft in diesem Jahr das Wetter mit. Wegen des vielen Regens im Mai und Juni ist die Zahl der Insekten deutlich gesunken, die in den vergangenen Jahren die Bäume befallen und sie zum Absterben gebracht haben. Die Zahlen sollen laut dem Bayerischen Staatsforsten unter dem Fünf-Jahres Durchschnitt liegen. Für eine Entwarnung sei es laut den Experten aber zu früh. Der Frankenwald hier in der Region zählt aktuell zu den Hotspots.