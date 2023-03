Frankenwälder Brauhaus: Meta-Brew-Society übernimmt

Im Fichtelgebirge ist der Deal geplatzt, dafür ist es die Rettung für eine Brauerei im Frankenwald: Die Meta-Brew-Society übernimmt das Frankenwälder Brauhaus in Naila. Start ist der 1. April, bestätigt der Nailaer Bürgermeister Frank Stumpf. Von Naila aus soll dann Dosenbier in alle Welt gehen, aber auch Bier in Flaschen soll es weiterhin in Naila geben. Die Besonderheit der Meta-Brew-Society: Sie handelt mit einer digitalen Währung; ihr könnt dort sogenannte NFTs auf Bier erwerben. Übersetzt bedeutet „non-fungible token“ so viel wie nicht-austauschbare Wertmarke. Je nachdem, wieviel ihr investiert, habt ihr dann Anspruch auf eine bestimmte Menge an Bierdosen.

Vor einem Jahr hatte das Frankenwälder Brauhaus in Naila Insolvenz angemeldet; im Dezember war Schluss. Die Meta-Brew-Society hatte eigentlich die Familienbrauerei Michael in Weißenstadt übernehmen wollen; das ist aber nicht zustande gekommen.