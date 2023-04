Frankenwälder Brauhaus in Naila: Ab heute übernimmt die Meta-Brew-Society

Das Frankenwälder Brauhaus in Naila hat ab heute neue Eigentümer. Die Meta-Brew-Society übernimmt. Von Naila aus soll dann Bier in alle Welt gehen. Das Besondere am Konzept: Jeder kann Biermarken erwerben. Jeder sogenannte Bierpassinhaber hat das Recht, sich einmal im Vierteljahr 60 Dosen Bier nach Hause senden zu lassen, schreibt der Nailaer Bürgermeister Frank Stumpf. Mit der Übernahme der Meta-Brew-Society kann verhindert werden, dass das Brauereigelände in Naila zum Leerstand wird. Außerdem will die Brauerei mit bis zu 12 Mitarbeitern arbeiten. Vor einem Jahr hatte das Frankenwälder Brauhaus in Naila Insolvenz angemeldet; im Dezember war Schluss.