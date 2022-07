Franken-Sachsen-Magistrale vor dem Aus?: Ergebnisse nach Krisentreffen in Berlin

Mit dem 9-Euro Ticket können wir aktuell günstig mit dem Zug verreisen. Manche Ziele erreichen wir aber gerade von Hof aus nur über Umwege. Grund dafür ist zum Teil die fehlende Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden über Hof nach Nürnberg. Die Elektrifizierung der sogenannten Franken-Sachsen-Magistrale ist schon jahrelang ins Stocken geraten. Die zuletzt vom Bundesverkehrsministerium veröffentlichte Kosten-Nutzen-Bewertung hat gezeigt, dass das Projekt nicht wirtschaftlich sei. Gestern hat dazu ein Gespräch in Berlin stattgefunden, an dem unter anderem die hochfränkischen Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Friedrich von der CSU und der Jörg Nürnberger von der SPD, sowie die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla teilgenommen haben. Wie Jörg Nürnberger auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, werde jetzt nach anderen Möglichkeiten gesucht, um das Projekt zu realisieren. So könnte das Problem möglicherweise politisch gelöst werden – beispielsweise, dass jede Elektrifizierung automatisch volkswirtschaftlich vorteilhaft ist, weil sie den CO2-Ausstoß senkt. Dazu müsste noch eine Gesetzesänderung erfolgen, so Nürnberger weiter.