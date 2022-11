Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer FDP äußert sich zu jüngsten Entwicklungen

Die Bahnstrecke zwischen Hof und Nürnberg und von Marktredwitz bis zur tschechischen Grenze soll künftig eine Oberleitung bekommen. Statt Dieselzüge sollen Züge mit elektrischem Antrieb über die Schienen rollen. Dafür setzen sich Städte und Kommunen in der Region zumindest schon seit mehreren Jahren ein. In der vergangenen Woche haben sie eine Resolution mit Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter auf den Weg gebracht, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Denn das Bundesverkehrsministerium hat die Elektrifizierung der sogenannten Franken-Sachsen-Magistrale aus wirtschaftlichen Gründen gestrichen.

Die Hofer FDP äußert sich jetzt zur Kritik an FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger von der CSU schaffe Wissing die Voraussetzungen für die Elektrifizierung durch die grundsätzliche Priorisierung von Bahnstrecken. Der Bahnbeauftragte des Bundesregierung, Michael Theurer, habe Regionalisierungsmittel ins Spiel gebracht. Das heißt, Bayern könnte damit die Elektrifizierung selbst finanzieren und schneller voranbringen. Die Hofer FDP wirft der CSU vor, dass sie die zweite Stammstrecke in München bevorzugt und deshalb kein Geld für Oberfranken übrig hat.