Franke gewinnt über 2,4 Millionen Euro im Lotto

Frammersbach (dpa/lby) – Eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Unterfranken ist eskaliert: Der Wirt soll einen Gast (…)

Wirtshaus-Streit endet in Bedrohung mit Schusswaffe

Zeil am Main (dpa/lby) – Nach einem Messerangriff auf eine Frau in Unterfranken sitzt eine 50-Jährige wegen des Verdachts des (…)

Frau mit Messer verletzt: Mutmaßliche Täterin in U-Haft

Unbekannter schiebt Kater Holzstab in den Körper

Schweinfurt (dpa/lby) – Einen Holzstab hat ein unbekannter Täter einem Kater in Schweinfurt nach Angaben der Polizei in den After (…)