Fragen zur hohen Inzidenz: CSU-Fraktion bittet Döhla um Aufklärung

Hof – in Bayern ganz oben. Der Slogan passt ironischerweise gerade auch zur Corona-Lage in der Saalestadt. Hof bleibt Spitzenreiter bei der 7-Tages-Inzidenz, die ja maßgeblich für Lockerungen ist.

Die CSU-Stadtratsfraktion hat dazu einige Fragen an Oberbürgermeisterin Eva Döhla formuliert, die sie gern zeitnah beantwortet haben will – spätestens aber bis zum kommenden Haupt- und Finanzausschuss in einer Woche. Sie will klären, wie es in Hof zu den hohen Inzidenzzahlen kommt, wo Hotspots in der Stadt liegen und welche Maßnahmen zu den Schnelltests geplant sind. Außerdem möchte sie wissen, ob die Impfkampagne an die besondere Situation hier angepasst wird und wann auch die Hofer Hausärzt_innen impfen dürfen.