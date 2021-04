Fragen zur Corona-Impfung: MVZ bietet Zoom-Meeting auf Arabisch an

Ab Mai: Neuer Kindergarten „Columbus“ in Hof

Ein Post in einer Hofer Facebook-Gruppe hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. Eine 20-Jährige wollte sich spät nachts von (…)

Vater will Tochter nachts abholen: Diskussion über Hofer Ausgangssperre

Auch wenn die Zahl der Geschwindigkeitsunfälle in Oberfranken im letzten Jahr um rund 23 Prozent gesunken ist – zu schnelles (…)

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Blitzmarathon auch in Oberfranken

…so Staatskanzleiminister Florian Herrmann nach der heutigen Kabinettsitzung. Die angespannte Lage zeigt sich auch deutlich in (…)

In Rehau ist ein 43-jähriger Mann aus bisher ungeklärter Ursache ums Leben gekommen. Am Sonntagnachmittag ist der Mann leblos im (…)

Kriminalpolizei Hof ermittelt: 43-jähriger leblos in Wohnung gefunden

Ascher Straße: Zwei Verletzte nach Unfall

Ungünstig für alle auf dem Weg in die Arbeit: Auf der Ascher Straße in Hof gabs am Morgen kein Durchkommen mehr. Davon habt ihr bei uns (…)