Fragen rund um die Wahl: Briefwahl beantragen und abschicken?

In der Stadt Hof gibt es dieses Jahr über 7200 Briefwähler. Das sind fast 3000 mehr als bei der letzten Kommunalwahl. Vorallem älteren Menschen erleichtert das die Wahl. Wer noch per Brief wählen möchte, kann das bis Freitag Nachmittag (15 Uhr) beantragen. Die Briefwahlunterlagen können direkt bei der Stadt oder Gemeinde abgeholt werden. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, sagt Inge Schuster von der Stadt Wunsiedel:





Wer bis dahin seinen Wahlbrief nicht abschickt, kann ihn noch bis zum Wahltag selbst persönlich bei der Stadt oder Gemeinde abgeben, sonst ist der Wahlzettel ungültig.