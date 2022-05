Am Nachmittag ist in einer Lagerhalle in Weißdorf im Landkreis Hof ein Feuer ausgebrochen. Wie das Nachrichtenportal NEWS5 in einer ersten Meldung berichtet, ist eine Fräsmaschine in Brand geraten. Dadurch haben auch weitere Holzbretter Feuer gefangen. Verletzte hat es nicht gegeben. Die Feuerwehr war kurz nach 18 Uhr noch dabei, die Halle zu kontrollieren.