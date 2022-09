Fränkische Winzer erwarten hochwertigen Jahrgang 2022

Die fränkischen Weinbauern erwarten zum Auftakt der Lese dank des trockenen und heißen Sommers einen hochwertigen Jahrgang. «Die Mostgewichte sind hervorragend», sagte Frankens Winzerpräsident Artur Steinmann am Montag in Zeil am Main. Allerdings werde die Erntemenge nicht an frühere Jahrgänge heranreichen.

Die Reben seien kerngesund. «Das gibt blitzsaubere, reintönige Weine», sagte Steinmann. «Es sind große Weine, aber wir müssen auch davon leben können. Die Menge wird uns dieses Jahr etwas fehlen.» Dort, wo das Regenwasser allzu sehr fehlte, müsse auch im Keller noch etwas nachgearbeitet werden.

Ministerpräsident Markus Söder sagte zum offiziellen Auftakt der Lese, die in einigen Lagen wetterbedingt bereits vor Tagen begonnen hatte, der Wassermangel sei für die Winzer eine große Herausforderung. Beim Wassermanagement für die fränkischen Weinberge brauche es mehr Tempo in der Verwaltung.

Die Winter wollen neben dem Auffangen von Regenwasser auch Wasser aus dem Main entnehmen, um Bewässerungssysteme für die Weinberge zu schaffen. Darüber gibt es Meinungsverschiedenheiten mit Umweltschützern, die eine Entnahme von Flusswasser nicht gutheißen.