Fränkische Oberbürgermeister: Wohnraumprobleme bei Geflüchteten

Auch wenn es nicht mehr so viele wie zu Beginn des Krieges sind, noch immer flüchten viele Menschen aus der Ukraine und kommen bei uns an. Das stellt die Kommunen vor große Herausforderungen. Deshalb war das auch großes Thema bei der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Fränkischen Oberbürgermeister in Hof. Größtes Problem ist demnach der Wohnraum für Geflüchtete. Hier wünschen sich die Oberbürgermeister mehr finanzielle Unterstützung vom Bund.

Bei ihrem Treffen sprachen die Oberbürgermeister auch über den Fachkräftemangel in der Verwaltung.