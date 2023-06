Fowler und Clark führen – McIlroy einen Schlag dahinter

Martin Kaymer verpasst den Cut bei den US Open. Mit vier Birdies auf den letzten sechs Bahnen verhindert er ein Debakel. Spitzenreiter (…)

Martin Kaymer verpasst Cut bei US Open

Kaymer startet mit 73er-Runde in US Open in Los Angeles

Martin Kaymer hat seit mehr als einem Jahr nicht mehr an einem Major teilgenommen. Bei den US Open in Los Angeles gelingt dem Sieger (…)