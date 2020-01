Fotoprojekt zur Kommunalwahl: Landkreis Wunsiedel fragt junge Menschen um ihre Meinung

Neues Jahr – neue Wahlen. Diesmal geht’s um unsere direkten Ansprechpartner in der lokalen Politik. Am 15. März sind Kommunalwahlen in Bayern. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern dürfen dann aber nur Volljährige an die Wahlurne gehen. In Zeiten, wo immer mehr junge Menschen ihre Meinung zu politischen Themen äußern, will der Landkreis Wunsiedel aber auch ihre Stimmen hören – und zwar in Form von Fotos. Zusammen mit dem JuKu-Mobil hat er das Projekt Wir | Jetzt gestartet. Dabei können alle 12- bis 27-jährigen Fotos zu folgenden Fragen einsenden: Was ist super im Fichtelgebirge? Was ist der absolute Lieblingsplatz? Was könnte besser sein? und Was bedeutet das Fichtelgebirge für junge Menschen? Bei der Gestaltung sind keine kreativen Grenzen gesetzt. Einsendeschluss ist der 15. Februar. Die besten Bilder gibt’s dann bei einer Vernissage Ende Februar zu sehen, außerdem soll es Prämien geben. Einen Link zum Projekt gibt’s hier.

© Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge