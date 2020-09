Fossil «Udo»: Forscher setzen Grabungen in Tongrube fort

Warngau/Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) – Bei einem Zusammenstoß mit einer Regionalbahn in Bayern ist ein junges Paar mit vier (…)

Schwerer Unfall an Bahnübergang: Familie mit Baby verletzt

Oberstdorf (dpa) – Skicrosser Daniel Bohnacker ist nach einem Trainingssturz am Daumen operiert worden und muss in den kommenden (…)

Studie zu Migration und Integration in Schullehrplänen

Dresden (dpa) – Das Mercator Forum Migration und Demokratie (Midem) an der TU Dresden wird in den kommenden acht Monaten in einer (…)