Forum für Demokratie und Frieden: Nächste Kundgebung morgen am Plauener Neustadtplatz

In Hof kennen wir ja eher die Montagsspaziergänger. In Plauen demonstriert das „Forum für Demokratie und Freiheit“ immer sonntags. Zu den vergangenen Demos sind meist tausende Menschen erschienen. Die nächste Kundgebung ist für morgen Nachmittag (14.45 Uhr) am Neustadtplatz geplant. 5000 Teilnehmer sind angemeldet. In der Vergangenheit haben sich die Demonstranten bereits für einen Stopp der Sanktionen gegen Russland und für bezahlbares Gas und bezahlbaren Strom ausgesprochen. Die bisherigen Demonstrationen verliefen laut Polizei friedlich.

(Archivbild)