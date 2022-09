Forum Energie 2022 Plauen: Noch freie Plätze

Themen wie Energie, Gas und Strom sind relevanter denn je. In Plauen findet nächsten Montag (12.09.) das Forum „Energie 2022 Plauen“ statt. In der Festhalle in Plauen informieren Fachleute über die Zusammensetzung von Strom- und Gaskosten. Außerdem geht es um Sparmaßnahmen der Stadt und Einsparmöglichkeiten für Bürger. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Steffen Zenner und die Geschäftsführer der Stadtwerke Strom und Erdgas. Das Forum beginnt nächsten Montag um 18 Uhr. Es gibt noch freie Plätze für die kostenfreie Veranstaltung.

Der Einlass erfolgt ab 17.30 Uhr und nur mit einem vorab unter www.plauen.de/1209 ausgedruckten, kostenfreien Ticket.